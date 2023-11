Basket, A1 femminile

Niente da fare nella storica trasferta sul campo della Virtus Bologna per il Repower Sanga Milano che esce nettamente battuto dal parquet del PalaDozza per 80-51 alzando bandiera bianca praticamente già a fine di un primo periodo chiuso sotto 23-4. L’unica realizzatrice in doppia cifra è Shania Pellington che ha chiuso con 12 punti in soli 16 minuti. Al di là delle ovvie difficoltà contro la fisicità delle bolognesi non ha aiutato anche il pessimo 320 da 3 che ha tolto un’altra carta da utilizzare all’attacco del Sanga.

"Nelle nostre partite purtroppo, per ora, c’è sempre stato un quarto da dimenticare che poi influenza negativamente la partita perchè poi in realtà dal 10’ in poi la partita ce la siamo anche giocata con le nostre avversarie - commenta coach Franz Pinotti al termine della partita persa contro Bologna - si tratta di un campionato a due velocità e quando giochiamo contro le squadre di prima fascia il nostro obiettivo primario deve essere quello di fare esperienza in queste partite da poi utilizzare negli scontri diretti per la salvezza. Stiamo migliorando e dobbiamo continuare per la nostra strada di crescita".

Per ora le milanesi rimangono al penultimo posto con un solo successo in sei gare, ma nel prossimo turno incontreranno proprio Sassari che è la sorpresa in negativo del campionato e si trova proprio appaiata in classifica. Si giocherà domenica 19 novembre al Bocconi Sport Center perchè questa settimana è dedicata agli impegni delle nazionali e il turno previsto è stato quasi per intero posticipato sotto Natale al 23 dicembre (in quel caso il Sanga sarà a Schio). Poi ci sarà il derby delle metropoli con Roma ed anche quello sarà uno scontro diretto. Dunque dieci giorni di grande lavoro in palestra per poi provare a raccogliere i frutti e scappare dalla zona playout. S. P.