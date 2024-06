Basket a1 femminile. E-Work, per Fonden e Brzonova presto l’ufficialità. Caos dopo il ritiro di Roma: 11 le squadre iscritte

Caos totale in serie A1 femminile. Dopo Virtus Bologna e Ragusa, anche l’Oxygen Roma non si iscriverà al campionato, decisione che era nell’aria da tempo, sparendo dalle scene dopo un solo anno. Il problema è che al momento il massimo torneo italiano ha soltanto 11 partecipanti e la Lega Basket Femminile non riesce a trovare la dodicesima. Nella lista dei ripescaggi ci sono Sanga Milano, retrocessa a maggio, Udine e San Giovanni Valdarno, sconfitte nelle finali playoff di A2, ma nessuna di loro è intenzionata ad accettare. Un’idea che non sfiora minimamente gli altri club di A2, perché per partecipare all’A1 occorre avere una società strutturata e soprattutto dover spendere circa mezzo milione di euro. Una situazione piuttosto intricata che al momento non ha una soluzione, ma probabilmente qualcuno verrà convinto a ‘riempire il buco’ vacante. Ovviamente, almeno così ci si augura per non vivere una stagione ‘inutile’, anche in caso di campionato a 11 ci sarà una retrocessione. Di sicuro la prossima A1 avrà un livello di qualità generale più basso dell’annata scorsa e potrebbe essere un problema per l’E-Work che si troverà ad avere più avversarie nella lotta salvezza. Restando in casa faentina, nella prossima settimana verranno ufficializzate la 31enne playmaker statunitense Cornelia Fondren e la playguardia del 2006 Emilie Brzonova, ceca di nascita e di nazionale ma italiana di formazione cestistica, che termineranno la composizione del roster a cui sarà poi aggiunta una lunga giovane come dodicesima. L’organico dell’E-Work al momento può contare sulla guardia Franceschelli (foto Tedioli), sull’ala francese Roumy, sull’ala tedesca Reichert, sulla pivot Jackson, per quanto riguarda il quintetto, mentre dalla panchina partiranno le play Porcu e Cappellotto, l’ala Turel e le alipivot Jakpa e Fantini.

Luca Del Favero