Basket, battuta Gibilterra. Europei dei piccoli Stati. San Marino chiude al terzo posto

SAN MARINO

73

GIBILTERRA

70

SAN MARINO: Guida (0/2 da tre), Macina 10 (1/4, 2/6), Ugolini 16 (4/6, 1/4), Zanotti, Moretti 18 (2/3, 4/11), Cadiman (0/2), Riccardi 5 (1/1, 1/3), Felici 13 (6/10), Fiorani 3 (0/4, 1/3), Botteghi 8 (1/7, 1/3), Borello ne, Mularoni ne. All.: Valentini.

GIBILTERRA: Perez 1 (0/5), McGrail 14 (4/5, 0/4), Vinales 1, El Yettefti 3 (1/10), Yome 15 (5/12, 1/6), Ortega 27 (0/1, 7/13), Rodriguez, Buxton 9 (4/4, 0/2), Sylvester ne, J. Cassaglia ne, Vaughan ne. All.: A. Cassaglia.

Parziali: 17-17, 32-38, 53-49, 73-70

Note: tiri liberi San Marino 13/18, Gibilterra 18/29. Ribalzi San Marino 51 (Botteghi 18), Gibilterra 37 (Yome 10). Assist San Marino 15 (Macina 10), Gibilterra 10 (McGrail, El Yettefti e Yome 3).

San Marino batte Gibilterra 73-70 nella finale 3°-4° posto e si aggiudica il bronzo agli Europei dei Piccoli Stati di Andorra. La manifestazione, conclusa con la vittoria dei padroni di casa in finale su Malta (84-79), ha visto la squadra di coach Valentini giocare un buon basket e soprattutto saperlo esprimere nei momenti importanti dell’ultima partita. L’arrivo di Felici durante la manifestazione ha consentito a San Marino di avere un elemento importante in più a cui fare affidamento e il lungo classe 2001 ha risposto presente. Nella finalina lui e Botteghi (18 rimbalzi) hanno dominato sotto le plance consentendo agli esterni di poter ribattere alle sfuriate di Ortega (6/9 da tre nel primo tempo).

La gara, molto equilibrata, si decide negli ultimi minuti. Gibilterra è avanti a meno di 3’ dalla fine sul 64-65, poi Moretti e Ugolini rispondono per il sorpasso. Sul +5 a 45’’ dal gong sembra fatta, ma Ortega fa 2/2 ai liberi, San Marino sbaglia e gli avversari hanno la palla del pari. Con spiccioli da giocare, è ancora Ortega a provare la tripla della disperazione, ma Macina difende benissimo e la palla non prende neanche il ferro. Finisce 73-70, con lo stesso Macina inserito nel quintetto ideale della manifestazione assieme al gigante maltese Deguara (mvp), a McGrail di Gibilterra e agli andorrani Bartolome e Serrato. Per San Marino la soddisfazione del terzo posto.