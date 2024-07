Basket per sordi: Europei. Strazzari, un argento che vale doppio. Venturi e Silombela chiudono al quinto posto

Argento per le donne, quinto posto per gli uomini. Sono i risultati degli Europei del basket per sordi – European Deaf Basketball Championship – in programma a Malaga, in Spagna. Secondo posto per Viola Strazzari, playmaker, classe 2001, che gioca a Sasso Marconi, in serie C. Dal 2016 a oggi, Viola ha conquistato tutte le medaglie possibili. Bronzo agli Europei del 2016, stesso risultato alle Olimpiadi per sordi, un anno dopo e bronzo ai mondiali under 21 del 2018. Viola con la sua grinta e la capacità di spaccare le partite, ha ottenuto l’oro agli Europei del 2021 e, nella stessa stagione, la piazza d’onore ai Giochi per sordi. A Malaga, nell’ultimo confronto internazionale, Viola e le sua compagne si sono arrese solo in finale all’Ucraina, capace di vincere 71-62.

Quinto posto per i ragazzi dove hanno dato spettacolo due bolognesi, Luca Venturi, classe 2005 e Sascha Silombela, di due anni più giovane. Silombela gioca nelle giovanili Fortitudo. Curiosamente entrambi abitano a Sasso Marconi, dove gioca, appunto, anche Viola Strazzari. Con il quinto posto gli azzurri, Venturi e Silombela, non sono riusciti a staccare il pass per i Giochi Olimpici per sordi in programma a Tokyo, in Giappone. Ma la quinta piazza potrebbe anche servire per ottenere il ripescaggio ed è quello che sperano i due ragazzi sempre protagonisti con la maglia azzurra.