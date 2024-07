Basket d’estate: la Summer League è stata un successo. Gli Officina Shakers fanno il bis a Bondeno

Si è conclusa con il secondo successo consecutivo degli Officina Shakers la terza edizione della Shakalaka Summer League, il torneo di basket 4 vs 4 organizzato dalla Matilde Basket Bondeno che si è tenuto al Centro Sportivo Bihac da venerdì a domenica. Gli Shakers si sono confermati, bissando il successo dello scorso anno, al termine di una finale decisamente combattuta contro i Miracles, formazione arrivata da Riva del Garda. Soltanto 3 i punti di scarto tra le due formazioni a favore degli Shakers, che si confermano squadra da battere, dopo il secondo posto nella prima edizione ed il trionfo dello scorso anno. Per loro in premio un giro in Ferrari sul circuito di Pomposa, mentre i Miracles hanno ricevuto in premio un giro in barca sulle rive del Po offerto dal Camping “Lucciole Nella Nebbia”.

Sul gradino più basso del podio hanno concluso i Matildei dei Sergio, che hanno avuto la meglio nella finale per il terzo quarto posto sui George Michael and Friends e si sono aggiudicati 6 palloni griffati NBA offerti da Erregi Sport.

A trionfare nella finale della gara da 3 punti è stato Enrico Proner, che aveva dimostrato una grande forma nel tiro dalla distanza anche nelle fasi preliminari che hanno portato alla finalissima. Per lui in premio un pallone Graffiti. Ad aggiudicarsi la classifica dei marcatori, ed un completo da basket offerto da Erregi Sport, è stato invece Riccardo Grazi, che ha concluso il suo torneo con ben 92 punti realizzati in 7 partite.

L’edizione di quest’anno, che ha visto una grande partecipazione del pubblico durante le 3 serate, ha confermato la crescita sempre costante del torneo, che quest’anno ha raggiunto il numero massimo di partecipanti consentito, ovvero 16 e, nella settimana precedente ai più “grandi”, ha proposto anche la

prima edizione della Shakalaka Summer League Baby.