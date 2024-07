Serie B interregionale, parla il presidente del Loreto Pizza. "Niente domanda di ripescaggio, preferiamo il campo»

L’Italservice Loreto ha deciso di non presentare la domanda di ripescaggio per il prossimo campionato di Serie B Nazionale. Il presidente Lorenzo Pizza aggiorna così gli appassionati, spiegando le ragioni della scelta del club che presiede, protagonista di un campionato eccellente conclusosi con la sconfitta di misura contro la favorita Virtus Roma e quindi con un altro ko contro Ragusa nella finale tra le due perdenti: "Ci abbiamo riflettuto parecchio – scrive il presidente Pizza – l’idea di fare domanda di ripescaggio ci attraeva. Però crediamo che sia più giusto riprovarci dalla B Interregionale, per due motivi principali: il primo è che ci piacerebbe vincere sul campo, per meriti sportivi. Anche se va detto, al riguardo, che in graduatoria di ripescaggio, eravamo i primi; il secondo è che il secondo anno in B Interregionale ci darà il tempo e il modo di consolidare le basi della società, di strutturarci a 360 gradi".

Insomma una scelta ponderata, pensata con il principio di fare il passo secondo le proprie possibilità, sperando che alla societò si avvicinino anche altri. Pizza prosegue: "La decisione principalmente è stata mia, quindi ora parlo in prima persona. Vorrei consolidare anche la partecipazione al campionato che già quest’anno ci ha visti protagonisti. Non abbiamo vinto per un soffio e allora diciamo che prevale la voglia di fermarsi, mettere fondamenta ancora più robuste per provare a salire da protagonisti e così facendo magari attirare sempre più persone al Palasport".

Il presidente conclude: "Fra l’altro, aggiungo, non è così scontato che ci siano i ripescaggi in B Nazionale, perché forse potrebbe emergere una B Elite a 36 squadre. Con questo ulteriore interrogativo, abbiamo deciso che era ed è meglio lavorare sulle cose certe, sulle certezze, e quindi sulla partecipazione alla B Interregionale". La società è già al lavoro per il futuro, per renderlo ancora migliore del presente: "Da dove si riparte? – spiega infine Pizza – Massima fiducia al general manager Federico Ligi, che ha le competenze e le conoscenze migliori per strutturare la squadra nel migliore dei modi. Con lui nei prossimi giorni andremo a lavorare per la costruzione dello staff e della squadra migliore possibile, fra alcune conferme e altrettanti cambiamenti".

b. t.