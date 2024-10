Basket A1 femminile. E-Work, tre match di fila in casa. Seletti: "Bravi a tenere testa a Schio»

Casa dolce casa. Dopo l’ottima prestazione a Schio, non cancellata dal -18 finale, l’E-Work si tuffa in un trittico di gare casalinghe che l’accompagneranno da domenica fino al 24 novembre, non facendola mai giocare in trasferta. Il calendario è infatti piuttosto anomalo, perché dopo lo scontro diretto in programma domenica con Villafranca, ci sarà il match casalingo di sabato 2 novembre con Sesto San Giovanni. Poi tra il turno di riposo e la pausa per le nazionali, l’E-Work ritornerà in campo domenica 24 novembre ancora al PalaBubani. Il match chiave è quello con Villafranca, a cui Faenza dovrà presentarsi forte della buona prestazione a Schio che le ha permesso di vincere il primo tempo e non sentirsi appagata del fatto di aver messo in difficoltà una delle big del campionato.

"Dobbiamo portarci dietro la consapevolezza che se giochiamo la nostra pallacanestro, mostriamo altruismo e facciamo girare la palla come nel primo tempo a Schio, siamo una squadra più che rispettabile – così coach Paolo Seletti –, ma anche che se affronteremo squadre di livello più basso che giocano in maniera più tattica e chiusa dovremo essere bravi e attenti in difesa. La prestazione di domenica rappresenta una fase della nostra crescita e ora sappiamo di avere venti minuti di alto livello nelle nostre possibilità e che dobbiamo provare ad estenderli nei quaranta minuti. Abbiamo giocato un grande primo tempo tenendo testa alle nostre avversarie poi hanno alzato l’asticella e non siamo più riusciti a tenere il passo e si è visto il divario. Essendo realisti abbiamo messo in difficoltà Schio e su quel campo, in poche squadre ci riescono: devo fare i complimenti alle ragazze e allo staff. Guai però a rispecchiarci troppo su questa prestazione, perché altrimenti alla prossima gara saranno dolori".

Anche a Schio tutto il peso dell’attacco è stato sulle spalle delle straniere. Fondren (15), Roumy (26), Parzenska (12) e Reichert (11) hanno segnato 64 degli 80 punti complessivi. Una conferma di quanto si è detto in estate, che dalle straniere dipenderà la stagione dell’E-Work, e al momento le scelte della dirigenza sono state azzeccate, compresa quella di Parzenska, già integratasi molto bene nel gruppo, nonostante sia a Faenza da neanche venti giorni.

