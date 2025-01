Basket A2 femminile: al Pala Vigarano arriva l’insidiosa Vicenza

Al Pala Vigarano, oggi pomeriggio (palla a due alle 18.30), la Pallacanestro Vigarano ospiterà la Velcofin Interlocks Vicenza, compagine in salute e, dopo gli ultimi risultati, in zona playoff. Dal canto proprio, le vigaranesi del duo Grilli-Mancinelli continuano il processo di inserimento delle straniere Nikolova e Zietara e contro Vicenza delle ex Zara (attuale coach delle vicentine) e Cecili potrà contare sull’ultima arrivata Resemini, play/guardia che potrà dare man forte nel pacchetto delle esterne. Dopo il bel successo contro Ancona e il ko a Treviso, Vigarano nel primo dei due appuntamenti casalinghi consecutivi, il secondo sarà sabato prossimo contro Rovigo, cerca di confermare il buon momento che sta attraversando e di incamerare altri due punti in classifica, che darebbero sicuramente ossigeno a un gruppo che nelle ultime settimane è stato profondamente cambiato. Vicenza punta forte su Pellegrini, Tava, Cecili ed Assentato, giocatrici pericolose in grado di fare male o ogni difesa.