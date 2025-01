Basket A2 femminile. Disco rosso per l’Halley Thunder. Blitz della Futurosa Trieste

Halley Thunder

55

Futurosa Trieste

66

HALLEY THUNDER MATELICA: Shash, Cabrini 8, Patanè 8, Celani 5, Gramaccioni 8, Gonzalez, Zamparini, Poggio 14, Bonvecchio 12, Andreanelli, Catarozzo, Sanchez. All. Sorgentone.

FUTUROSA TRIESTE: Stavrov, Ravalico, Rosset, Mosetti 21, Miccoli 19, Muller 2, Srot 2, Sammartini 15, Camporeale 7, Lombardi. All. Mura.

Arbitri: Giambuzzi e Renga di Ortona.

Parziali: 11-12, 29-22, 43-41, 55-66.

Si ferma – forse sul più bello – l’ascesa della Halley Thunder che, dopo quattro vittorie di fila, inciampa in una sconfitta casalinga. Trieste, infatti, la riacciuffa in classifica a quota 22 punti (sul terzo gradino del girone) e ribalta anche la differenza canestri. All’andata le matelicesi avevano vinto di 7 punti, stavolta hanno perso di 11. Dunque, un successo - quello delle triestine - che vale doppio in ottica play off. Peccato per le matelicesi perché avevano cominciato bene la sfida, portandosi al riposo sul parziale di 29-22. Dopo l’intervallo, però, il terzetto tanto temuto alla vigilia da coach Sorgentone – formato da Mosetti, Miccoli e Sammartini – sale prepotentemente in cattedra e fa pendere l’ago della bilancia in favore delle friulane. Soprattutto l’ultimo quarto è di chiara marca ospite, con il trio delle meraviglie che, da solo, mette a segno ben 55 dei 66 punti totali della Futurosa. Dall’altra parte la generosa Poggio fa a sportellate (come si suol dire) con le avversarie e strappa applausi per la caparbietà, mentre le "piccole" Gramaccioni e Bosetti ci provano dalla distanza, ma Trieste sembra avere la benzina giusta per accelerare ulteriormente e chiudere la gara con un vantaggio in doppia cifra.

m. g.