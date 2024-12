Basket a2 femminile. Vigarano a Umbertide cerca la prima gioia

Due successi in nove gare per Umbertide, mentre Vigarano è sempre a caccia della prima gioia. Quella del tardo pomeriggio di oggi in terra perugina (palla a due alle ore 18) sarà sicuramente una trasferta insidiosa per capitan Pepe e compagne, che dopo essere andate vicine a superare Civitanova, contro Umbertide cercano punti che sarebbero ossigeno. Umbertide, nonostante i soli due successi stagionali, è più viva che mai, tanto che nell’ultimo turno ha messo in grande difficoltà Trieste. Se Vigarano è consapevole di aver bisogno di una prestazione corale per arrivare alla prima vittoria in campionato, la compagine del coach Staccini punta molte delle proprie fortune su Baldi, giocatrice pericolosa in attacco e a rimbalzo.