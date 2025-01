Basket a2 femminile. Vigarano si separa da Cutrupi e firma la bulgara Nikolova

Pallacanestro Vigarano comunica che da oggi Adriana Cutrupi non farà più parte del roster della prima squadra di coach Grilli. Dopo una stagione e mezza le strade della lunga reggina e della società del patron Marco Gavioli si dividono. La Pallacanestro Vigarano ci tiene a ringraziare Cutrupi per l’impegno profuso con la divisa vigaranese e le augura le fortune migliori per il prosieguo della sua carriera.

Parallelamente, la società annuncia la firma di Ivana Nikolova. Bulgara, classe 2001, ala forte di 183 centimetri di altezza, la neo biancorossa in questa prima parte della stagione ha giocato in Repubblica Ceca, con la canotta del Chomutov, dividendosi fra ZBL Czech League ed Eurocup.