Basket A2 femminile. Vigarano ko a Trieste

Niente da fare per la Pallacanestro Vigarano che, priva dell’ultimo acquisto Nikolova (debutterà contro Ancona, sabato prossimo) e dell’acciaccata Visone (caviglia sinistra malconcia), tiene testa all’iVision Tech Trieste (out l’ex Rosset, guai muscolari) per oltre 10’, prima di rimediare il break a cavallo fra la metà e la fine del secondo periodo che, di fatto, ha chiuso i conti: dal 20-19 del 12’, Trieste mette a referto 19 punti in 8’, contro i 7 delle biancorosse. Alla fine sarà 76-50.

Vigarano comincia con la triestina Iannello in quintetto, assieme a Tintori, Valensin, Grassia e Pepe. Durante i primi 10’ si segna con il contagocce, gli errori da una parte e dall’altra non si contano, ma Vigarano resta lì, nonostante Camporeale ci provi (12-7 al 7’), prima dell’ottimo finale del primo parziale firmato Armillotta. Grassia nei primi 10’; Valensin e Tintori all’inizio della seconda frazione tengono le biancorosse attaccate alle padrone di casa (20-19 al 12’), prima che queste allunghino nella seconda parte del secondo quarto, prima con Mosetti e Lombardi (31-22 al 17’), poi con Camporeale e Mosetti: al 18’, dopo il controbreak di 16-4 in 4’, è 36-23 a favore di Trieste, priva di Rosset (guai muscolari). Vigarano prova a restare in gara, ma il break di 10-0 firmato Camporeale e Lombardi nei primi 3’ della ripresa chiude definitivamente i conti: al 23’ è 49-26, al 30’ 63-33. Adesso è tempo di ridisegnare gli equilibri della squadra, attesa dalla fondamentale gara interna di sabato prossimo contro Ancona.

TRIESTE: Stavrov 11, Ravalico 4, Briganti, Mosetti 19, Miccoli 8, Mueller, Srot 7, Sammartini 11, Lombardi 6, Camporeale 10. All.Mura.

VIGARANO: Iannello 8, Tintori 9, Capasso ne, Valensin 18, Zangara 3, Grassia 6, Patriarca ne, Armillotta 6, Pepe, Onyia ne, Visone ne. All.Grilli.

Arbitri: Spessot e Corrias.

Note: spettatori 200 circa.