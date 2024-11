Basket, ancora un passo falso per la IES Pisa, in Divisione Regionale 2

Pisa, 26 novembre 2024 – Ancora un passo falso per la IES Sport Pisa, sul campo del Brusa US Livorno, nella settima giornata di Divisione Regionale 2. Gli uomini di coach Paolo Campani, assistito da Maurizio Neri e Federico Marazzato, vittime di assenze importanti e colpevoli di percentuali di realizzazione inguardabili nel tiro da due e da tre punti, hanno inseguito da vicino i padroni di casa, per 37 minuti, per poi cedere nettamente nel finale.

LA CRONACA – Privi di Villani, Raimo e Veneziani, i biancocelesti hanno rincorso i padroni di casa per tutti i periodi, tallonandoli da vicino, con uno svantaggio minimo di un canestro alla fine del primo quarto (18-16), cresciuto a 7 lunghezze al riposo (36-29), per poi ridursi a 5 al termine del terzo parziale (48-43). Nell’ultimo decisivo quarto, a 3 minuti dalla fine, sotto di 3 punti, due rimbalzi concessi in attacco con relativo fallo e bonus realizzato e una tripla livornese hanno scavato il solco di 10 punti, che gli uomini di Campani si sono portati dietro fino alla conclusione.

I VALORI – In una serata disastrosa nel tiro da due e da tre punti, i biancocelesti sono andati a segno in nove, con i soli Bonasera e Fruzza in doppia cifra.

Brusa US Livorno-IES Sport Pisa 72-61

Progressivo: 18-16, 36-29, 48-43

IES Sport Pisa: D'Amico 8, Tasca, Giusfredi 4, Timpano 3, Bonasera 18, Fruzza 11, Betti 2, Gravina 5, Bonacci 2, De Vincentis, Sciamanda 7, Argamante. All.: Campani.