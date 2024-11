Virtus Imola. Occhi sul mercato:. Marchi alla finestra

La città di fede giallonera dovrà aspettare marzo per potersi riscattare e pareggiare i conti con i cugini dell’Andrea Costa. Il derby vinto dai biancorossi rappresenta uno degli snodi importanti del campionato, la squadra allenata da Gianluigi Galetti (nella foto Isolapress) ha un bilancio di 8 sconfitte e 5 vittorie.

Manca qualche punto all’appello, i rimpianti non mancano per alcune partite buttata letteralmente via; da adesso alla pausa natalizia testa sul manubrio per chiudere l’anno solare 2024 nel migliore dei modi. Derby amaro.

Una partita attesissima, giocata in casa, il popolo giallonero si aspettava ovviamente un epilogo diverso, i numeri attuali dicono come l’Andrea Costa sia più squadra, ma sul piatto della bilancia va messa la situazione infortuni. Una variabile sicuramente di non poco conto con coach Galetti alle prese con un’emergenza che dura da qualche settimana. Magagnoli non è al meglio. Valentini molto probabilmente dovrà essere operato, mentre Dario Masciarelli da un po’ di tempo a questa parte va in campo facendo infiltrazioni. Domenica sera la V imolese ha cercato di impensierire i cugini, ma un po’ alla volta ha dovuto alzare bandiera bianca, qualcosa in più poteva fare, ma le tante partite giocate nell’ultimo periodo e la situazione clinica, non sono state sicuramente alleate della Virtus.

Domani. Il domani è la partita interna di domenica con Capo d’Orlando.

I gialloneri devono ripartire con una vittoria per non perdere ulteriore terreno in graduatoria e mettersi in una condizione migliore. Fare due punti aiuterebbe a dimenticare il derby perso, ma soprattutto muoverebbe la classifica che è la cosa più importante. Mercato. Il club si sta guardando attorno per rinforzare il gruppo e per ovviare all’eventuale assenza di Luca Valentini in caso di intervento.

Il direttore sportivo Carlo Marchi andrà a caccia di una o più pedine che possano allungare le rotazioni di coach Galetti. Qualcosa si muove.