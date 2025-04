CMB Carrara supera SkyWalkers 84-75: addio sogni play-off per gli amaranto

CMB Carrara 84SkyWalkers 75

CMB CARRARA: Suriano 7, Sessa, Campi 28, Tealdi 10, Orsini 7, Mancini 8, Toppetti 2, Malcontenti 3, Cucurnia, De Angeli, Tonelli 9, Nannetti. All.: Bertieri.SKYWALKERS: Cattani 24, Simonetti 2, Catelli 20, Manfredini 4, Rinaldi 7, D. Sodini 8, Benedetti, Losco, Gianni, Petri, Lombardi 2, Crippa 7. All.: Lupori.

Arbitri: Chirco di Firenze e Tabarin di Pistoia.Note: parziali 23-28, 48-46, 65-63.

CARRARA - Nell’ultima trasferta della regular season Skywalkers torna da Carrara con una sconfitta, al termine di un match molto combattuto. Partono bene i ragazzi di Lupori che chiudono il primo quarto per 23-28. Nel secondo, però, gli amaranto si fanno recuperare, con i padroni di casa che riescono a passare in vantaggio e ad andare al riposo sul 48-46.

Al rientro dagli spogliatoi, dopo l’intervallo lungo, la partita continua ad essere avvincente, con i due roster che non si risparmiano e rispondono punto su punto, ma è Carrara che chiude ancora in vantaggio sul 65-63. Nell’ultimo quarto Skywalkers, cerca di giocare il tutto per tutto, provando a mettere a segno punti pesanti; ma sono i ragazzi di Bertieri che riescono a conquistare questo successo che spegne i sogni di play-off del roster di Lupori.

"Sin dall’inizio – ha commentato il coach amaranto – si è giocato su percentuali molto alte, con un ottimo Catelli ed il solito Cattani che hanno risposto ai padroni di casa. Il match è rimasto sempre in equilibrio, con Carrara che, negli ultimi minuti dell’ultimo quarto, grazie ad un’ottima difesa a tutto campo, ci ha messo in difficoltà con quattro-cinque palle perse che è riuscita a trasformare in punti fondamentali per la vittoria".

"Adesso – conclude Lupori – ci aspetta l’ultima partita davanti ai nostri sostenitori e vogliamo chiudere, comunque, nel migliore dei modi".

Da segnalare che in panchina, oltre a Lupori, è andato anche l’ex coach amaranto Merciadri che, a gennaio, per motivi di studio, si è trasferito in Francia.

Al. Lomb.