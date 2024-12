Basket, ancora una sconfitta in serie C per la Pallacanestro Femminile Pisa

Pisa, 2 dicembre 2024 – Ancora una sconfitta per la Pallacanestro Femminile Pisa, nella settima giornata del campionato di serie C, ad Altopascio, sul campo della U.S. Capannori. In un match in cui le difese hanno decisamente prevalso sugli attacchi, come attesta il 32-27 finale, le ragazze di Stefano Zari sembrano almeno aver ritrovato lo spirito di squadra, come dimostrano l’intensità e la lotta profuse fino all’ultimo istante, in un una partita caratterizzata da troppi errori da sotto e da fuori, che non hanno permesso alla squadra di prevalere su un’avversaria largamente alla propria portata, almeno per quanto visto in campo. Per molti tratti dell’incontro le due compagini hanno infatti gareggiato nello sbagliare di più, non soltanto nelle conclusioni, ma anche nei passaggi, con palle perse in modo inspiegabile.

LA CRONACA – Avvio diesel per le biancorosse, con il primo canestro su azione soltanto ad un minuto e mezzo dallo scadere del periodo, a dimostrazione della grande difficoltà nelle conclusioni. Nel secondo quarto, una tripla iniziale di Turco sembra dare qualche speranza di ripresa ed alla PF Pisa riesce un timido sorpasso, subito però annullato dalle avversarie, che riprendono il timone della gara andando al riposo sul 21-15. Il terzo periodo non sposta più di tanto l’inerzia della gara, con gli attacchi incapaci di dare segnali di risveglio, impedendo all’una e all’altra squadra di prendere il largo. La costruzione del gioco pisano è stata molto spesso messo a dura prova dall’aggressività delle ragazze di casa, capaci di fare pressing in ogni parte del campo, a partire dai portatori di palla, e di chiudere ogni varco con raddoppi continui nel cuore della propria difesa, grazie anche ad un arbitraggio molto permissivo: il quarto periodo fila così via liscio fino al 32-27 conclusivo, senza particolari sussulti.

PROSSIMA GARA - La prossima gara casalinga, sabato 7 dicembre alle 18,30 in Via Betti, contro un’altra avversaria abbordabile, Gea Grosseto, dirà quanto i timidi segnali positivi visti, soprattutto in difesa, possano essere il punto di ripartenza per una classifica che, fino ad ora, non rispecchia il vero valore di questa squadra.

U.S. Capannori-PFP Pisa 32-27

Progressivo: 11-6, 21-15, 24-20

PF Pisa: Scuderi, Sgorbini 1, Nesti 7, Mercolini, Turco 4, Benedettini 6, Parenti 4, Selmi 2, Fazi, Edu Mengue, Filippini 1, Garruto 2. All.:Zari.