Ozzano aggancia la vetta. Il Bologna 2016 non frena

Giro di boa gemello e da riporre in cornice per le bolognesi della B Interregionali Bologna 2016 e New Flying Balls, che redigono entrambe la terza vittoria consecutiva continuando la scalata ai piani alti dei rispettivi gironi. Nella division C lombarda vittoria esterna, infatti, per il Bologna 2016 di coach Giovanni Lunghini, che espugna 66-72 il parquet del Social Milano rinforzando la sesta piazza e portando il bilancio recente a 5 vittorie nelle ultime 6 partite. Pur privi di Francisco Barbotti e Giacomo Bianchini, la compagine rossoblù stringe le maglie difensive dopo i primi 20’ di gioco a favore dei padroni di casa (20-13 e 34-26 i parziali delle prime frazioni) e riesce a dare la spallata grazie alle giocate di Pietro Ugolini (18), Federico Osellieri (16) e Stefano Costantini (12).

Soffrono ma ripongono in cassa 2 punti cruciali i New Flying Balls, che superano Roseto 87-78 e agganciano il gruppone al primo posto nella division E. Roseto, trascinata da Corral e Bini, sfrutta un approccio ozzanese non sufficiente per portarsi in vantaggio e condurre il primo quarto prima della salita in cattedra di Myers (23) e Ranitovic (15) per riprendere i giusti binari. Ma è sul -11 che i padroni di casa accendono la miccia e grazie al 7-0 di parziale cambiano l’inerzia fino al sorpasso ozzanese al minuto 25 (48-46). In 7’ di follia i ‘palloni volanti’ spupazzano gli abruzzesi e con 25-4 di parziale strappano il referto rosa.

Gare division C: Social Milano-Bologna 2016 66-72, Cernusco-Nervianese 96-84, Pizzighettone-Blu Bergamo 84-53, Sansebasket Cremona-Stings Mantova 70-75, Sangiorgese-Iseo 86-68 e Gardonese-Basket 2000 65-82.

Classifica: Stings Mantova e Sangiorgese 18; Iseo 16; Gardonese, Pizzighettone e Bologna 2016 14; Cernusco, Nervianese e Basket 2000 10; Social Milano e Blu Bergamo 8; Sansebasket Cremona 4.

Gare division E: New Flying Balls-Roseto 2020 87-78, Bramante Pesaro-Olimpia Castello 84-53, Attila Porto Recanati-Vigor Matelica 79-70, Valdiceppo-Virtus Civitanova 71-49, Teramo a Spicchi-Senigallia 103-101 d2ts e Recanati-Loreto Pesaro 80-73.

Classifica: Vigor Matelica, Recanati Loreto Pesaro e New Flying Balls 16; Bramante Pesaro, Attila Porto Recanati e Valdiceppo 12; Roseto 2020, Senigallia e Virtus Civitanova 10; Teramo a Spicchi 8; Olimpia Castello 6.