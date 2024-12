Winston: prestazione super

Jaylen BARFORD (19 minuti, 4/10 da 2, 1/3 da 3, 2/2 t.l., 2 perse, 2 rec, 13 punti) Questa volta non c’è bisogno che s’inventi nulla, ma piazza comunque canestri preziosi quando la gara è ancora in bilico. Voto 6,5 Cassius WINSTON (24 minuti, 6/11 da 2, 2/4 da 3, 2/2 t.l., 2 rimbalzi, 10 assist, 2 perse, 1rec, 20 punti). Ha smaltito gli ultimi chiletti dopo un’estate di relax, è diventato papà e adesso è pronto a predicare basket. Gli basta un primo tempo da antologia per convertire gli ultimi miscredenti. Playmaker così, a Reggio, non se ne sono visti tanti. Altro che storie… Voto 8,5

Filippo GALLO (11 minuti, 1/3 da 3, 1 rimbalzo, 1 stoppata, 3 punti). Segna una tripla e dà una stoppata. Si unisce alla festa. Per lui primo canestro in Serie A. Voto 6

Kwan CHEATHAM (14 minuti, 1/2 da 2, 3/5 da 3, 1/2 t.l., 4 rimbalzi, 1 assist, 12 punti). Inizia mettendo un paio di tiri ignoranti, si prende una pausa dove si becca un tecnico, poi torna a segnare e per Scafati è notte fonda. Voto 7

Momo FAYE (29 minuti, 2/4 da 2, 12 rimbalzi, 1 stoppata, 2 rec, 4 punti) Il Dikembe Mutombo di via Guasco si trasforma addirittura in Tom Brady e dopo l’ennesima difesa strepitosa lancia Gombdauld come un quarterback. È solo una delle tante chicche di una serata da tirannosauro dei tabelloni. Voto 7

Lorenzo UGLIETTI (15 minuti, 2/2 da 2, 5 rimbalzi, 2 assist, 2 perse, 4 punti). Entra intenso e mette due canestri. Voto 6,5

Jamar SMITH (12 minuti, 0/1 da 2, 3/3 da 3, 1/3 tl, 3 rimbalzi, 2 perse, 1 assist, 9 punti). Un tiro uscendo dal campo alla Ray Allen, cambi di direzione come se avesse 20 anni, poi arriva il conto e si ferma. Viene sorretto dai compagni per raggiungere gli spogliatoi e si tocca la zona dell’inguine. Purtroppo sembra un infortunio abbastanza serio. Voto 7,5

Michele VITALI (19 minuti, 1/1 da 2 1/1 da 3, 3 rimbalzi, 2 assist, 5 punti) Chirurgico in attacco, tosto in difesa. Il solito collante. Voto 6,5

Stephane GOMBAULD (26minuti, 5/8 da 2, 0/1 da 3, 4/6 t.l., 10 rimbalzi, 14 punti) La miglior prestazione in Serie A in quella che doveva essere la gara d’addio, ma l’infortunio a Smith potrebbe cambiare le carte in tavola. Almeno per la Bcl e probabilmente per i prossimi impegni. Voto 7

Elhadji FAINKE (3 minuti, 0/1 da 2) Esordio in biancorosso, festa doppia per lui. N.G.

Matteo CHILLO (11 minuti, 1/1 da 2, 0/1 da 3, 2 rimbalzi, 2 punti) Presente emotivamente e tecnicamente nella partita. Voto 6,5

Sasha GRANT (17 minuti, 2/4 da 2, 2 rimbalzi, 2 assist, 4 punti) Parte in quintetto e alza il tasso di fisicità di una squadra già enorme, legge bene i mismatch e attacca. Granitico in difesa. Essenziale ed efficace. Voto 6,5 Francesco Pioppi