Basket B Blacks, obiettivo terzo posto. Ma a Piacenza va interrotto il lungo digiuno

Natale al terzo posto. Questo è l’obiettivo dei Blacks 2.0, nuova versione della squadra arricchita con Ammannato e Magagnoli che alle 18 si presenterà sul campo della Bakery Piacenza. Con una vittoria i faentini manterrebbero la terza piazza, occupata insieme ad Omegna, e interromperebbero il digiuno in trasferta che dura dal 14 novembre, ma dovranno stare molto attenti agli emiliani.

La Bakery, che con 12 punti è in lotta per la salvezza, è reduce dalla vittoria di mercoledì scorso con Lumezzane dove ha mostrato l’atletismo e la forza di un gruppo giovane che può davvero farsi valere quando è in giornata. L’ex Perin insieme a Chiti, a Klanskis, a Taddeo e allo svizzero Zoccoletti sono i punti di forza di un gruppo molto interessante che non deve essere sottovalutato.

"Incontriamo una squadra in fiducia e quindi servirà la massima attenzione – sottolinea coach Luigi Garelli –. Piacenza ha un’ottima organizzazione difensiva e ha quasi tutti i giocatori con buone percentuali da tre punti sia lunghi che esterni. La Bakery tira infatti molto da tre, circa 27 tiri di media, e ha elementi come Perin, Chiti, Taddeo, Klanskis, Blair, Lanzi, Morvillo e Zoccoletti che sono molto pericolosi dall’arco".

Curiosità c’è nel vedere in campo i nuovi arrivati, che porteranno qualità ed esperienza. "Ammannato lo conosco molto bene avendolo avuto a Livorno. Arriva da un periodo di inattività e quindi deve ritrovare la miglior condizione: il nostro obiettivo è che sia al meglio dal 12 di gennaio, quando inizierà una lunga serie di turni infrasettimanali, dove ci sarà un grande dispendio di energie come abbiamo già visto qualche mese fa. Magagnoli invece stava giocando e quindi è pronto fisicamente".