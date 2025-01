Basket B e C donne. Il Project non soffre il Peperoncino. Capra Team ancora imbattuta

Il Faenza Basket Project chiude il girone d’andata con una vittoria, superando 57-46 (20-6; 31-19; 45-29) in casa il Peperoncino Castello d’Argile. Le faentine possono essere orgogliose della loro prima parte di stagione, perché si stanno facendo valere con il roster più giovane di tutto il campionato, schierando praticamente l’Under 19 con un paio di innesti. Nel prossimo turno il Project giocherà domenica alle 17.30 sul campo della Valtarese. Il tabellino di Faenza: Panzavolta 9, Babini 2, Cavina, Cavassi 15, Ceroni 2, Mazzoni 3, Minguzzi, Scekic 14, Rotariu, Onyekwere, Bernabè 9, Ciuffoli E. 3. All.: Leonardi

Classifica: Cavezzo 30; Puianello 24; Valdarda* 22; Piumazzo 20; Castel San Pietro**, Cesena* e Rimini* 18; San Lazzaro e Valtarese 16; Fidenza*, Faenza e Scandiano 12; Castello d’Argile** 6; Parma 4; Ferrara* 2; Forlì* 0. * gare in meno

Serie C donne Il Capra Team Ravenna vince anche sul campo della Virtus Imola, continuando ad occupare la vetta della classifica da imbattuta. La squadra di coach Lisoni si impone 55-32 (15-9; 29-14; 44-20), giocando l’ennesimo incontro a senso unico, in cui manifesta una maggiore superiorità tecnica rispetto alle avversarie. L’Hakuna Matata San Pietro in Vincoli giocherà invece mercoledì alle 21.15 a Miramare nel posticipo e dovrà vincere per restare in scia alle cugine. La formula del campionato prevede che le prime due dei tre gironi e le due migliori terze si giochino il titolo regionale e ci sono ottime possibilità che a questa fase accedano entrambe le formazioni ravennati. Il tabellino di Ravenna: Pochayvska 4, Maioli 3, Pieraccini 6, Ronchi 14, Sampieri 1, Girelli 8, Ragghianti, Pirazzini 8, Balella 2, Calabrese 6, Sabbatani 3, Shlyakhtur. All.: Lisoni

Classifica: Ravenna 18; San Pietro in Vincoli** e Granarolo* 12; Virtus Imola 8; Bologna e Sasso Marconi 6; Sunrise Rimini* 4; Miramare** 0.