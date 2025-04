Basket under 19. I Raggisolaris agli spareggi per accedere alle finali nazionali

Storico risultato per la Raggisolaris Academy. I faentini conquistano il quarto posto nel girone del campionato di Under 19 Eccellenza, il massimo torneo giovanile maschile al quale nessuna società della provincia aveva mai partecipato in precedenza, e ora giocheranno gli spareggi per accedere alle finali nazionali. Al suo primo anno in questo torneo, l’Academy ha ottenuto un bottino di 17 vittorie in 26 gare, ma le resta l’amaro in bocca, perché per tutto il girone d’andata è stata in vetta poi ha perso posizioni anche a causa della sfortuna che ha visto Naccari e Tartaglia infortunarsi al legamento crociato del ginocchio.

Il prossimo impegno sarà lunedì 17 aprile alle 17 con l’Orange1 Bassano e la vincente affronterà nella finale del concentramento in programma a Caserta, una tra Cremona e Roseto. La vincente sarà una delle sedici squadre che dal 28 aprile al 4 maggio si giocherà a Roma lo scudetto. L’Academy ha festeggiato anche in Divisione Regionale 1, dove gioca lo stesso gruppo di atleti, vincendo 82-77 (21-16; 46-33; 68-49) il recupero in casa dell’Happy Basket Castel Maggiore. Un risultato che le permette di agganciare il secondo posto. Nel week end la squadra di coach Monteventi osserverà turno di riposo e ritornerà in campo venerdì 11 alle 21.15 in casa, sfidando ancora Castel Maggiore. Classifica: 4 Torri Ferrara* 6; Raggisolaris Academy e Vis Persiceto 4; Lugo* e Castel Maggiore 2. * gare in meno (Achille Lazzari in foto)