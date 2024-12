Basket B femminile. Inizio da incubo. L’Aymarà sconfitta in casa da Terni

COSTONE 51

TERNI 55

COSTONE: Casini, Posta 19, Becatti 3, Pastorelli, Centini ne, Sposato, Pierucci 2, Bonaccini 11, Nanni 4, Sabia 7, Parodi 5. Allenatore Fattorini.

TERNI: Parma 5, Berardi 3, Mustafa ne, Burini 2, Salazar Andrade ne, Palulello 13, Purina 5, Etefia 5, Ugiagbe 15, Margaritelli 10, Fausti 2. Allenatore Piermarini.

Arbitri: Dori, Lodovichi.

Parziali: 8-17, 21-33, 32-48.

SIENA – È una sconfitta dolorosa quella riportata dall’Aymarà group Costone con Terni, ultima partita dell’anno solare per le ragazze allenate da coach David Fattorini. Le senesi sono stata battute al PalaOrlandi per 55-51 al termine di un incontro approcciato male dalle padrone di casa che, forse, hanno accusato oltremodo il carico emotivo e la tensione del match. L’effetto è stato che Terni ha preso subito il largo approfittando dei passaggi a vuoto difensivi del Costone che non è riuscito a scuotersi se non dal terzo quarto in poi quando, tra le altre cose, le umbre hanno toccato anche i 20 punti di vantaggi. Lì, con la squadra che non aveva più niente da perdere ed era di fatto più leggera mentalmente, è partita un’altra partita con il Costone che ha iniziato a difendere come sa, riaprendo di fatto il match: chiuso il terzo quarto con un parziale a proprio favore di 8-0, l’Aymarà si è lanciata in un lungo arrembaggio negli ultimi 10’ di partita. In un paio di occasioni le costoniane hanno anche avuto in mano la possibilità di impattare l’incontro ma, in quei frangenti, è mancata la giusta dose di lucidità (oltre che di energie) dopo il grande sforzo profuso per risalire e recuperare lo svantaggio accumulato. Un vero peccato considerando che era uno scontro diretto e che i punti in palio valevano doppio. Ancor di più se si guarda al calendario: il Costone tornerà in campo il 4 gennaio a Ponte Buggianese, in casa di una corazzata come il Nico Basket.

AF