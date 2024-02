Basket B femminile. L’Aymarà Costone cerca il riscatto con la Pielle Livorno

Penultimo atto della regular season per quanto rigurda il Campionato di serie B femminile, con l’Aymarà Costone che ospiterà la Pielle Livorno stasera al PalaOrlandi (palla a due alle 18). Una gara assai delicata questa per le senesi, reduci dalla sconfitta esterna maturata sul campo della Nico Basket, che si trovano nella situazione di dover fare i conti con i propri risultati, ma anche con quelli delle dirette avversarie alla volata finale. E’ doveroso a questo punto fare la fotografia alla classifica attuale che vede l’Aymarà al settimo posto con 16 punti all’attivo, in ottava posizione con 14 c’è la Number 8 di S.Giovanni V.no, a quota 12 invece ecco un terzetto, per nulla rassegnato, composto da Piombino, Pontedera e La Spezia. Teoricamente queste 5 formazioni sono ancora in bazzica per due posti al sole; tutto dipenderà dunque dalle ultime due gare, dove Siena se la dovrà vedere con la 3^ forza del Campionato, forte dei 30 punti fin qui conquistati, gli stessi di Lucca, mentre nell’ultinma giornata ecco lo scontro diretto in casa della Number 8 che potrebbe risultare una sorta di spareggio all’ultimo canestro. All’andata ebbe la meglio l’Aymarà Costone che si impose con il risultato di 59-50, anche la differenza canestri sarà da tenere presente, in quanto di fondamentale importanza. Ma adesso sarà bene concentrarsi sulla gara di domenica, dove un’eventuale vittoria bianconera potrebbe mettere la parola fine a tutti i calcoli matematici e classifiche avulse di ogni genere. Le livornesi si presenteranno sul parquet Montarioso dopo il roboante successo interno a spese della Pallacanestro Prato, convinte di non mollare neanche un centimetro nella lotta gomito a gomito che le vede impegnate con Lucca. Arbitreranno la gara Baldini della sezione di Firenze e Zini della sezione di Pistoia.

R.R.