Basket - "B" femminile. Le Mura cala il poker

Prato

39

Green Le Mura Spring

70

PRATO: Peri, Sautariello 16, Morello 2, Cecchi 5, Mandroni ne, Billi, Trucioni 2, Ponzecchi 6, Popolo 4, Cipolletta ne, Franchini 4. All.: Pilli.

GREEN LE MURA SPRING: Capodagli 4, Caredio 3, Tessaro 19, Morettini 2, Rapè, Geremei 4, Valentino 2, Chiti 9, Maffei 13, Michelotti 5, Papa, Cherkaska 9. All.: Ferretti.

Arbitri: Collet di Castelnuovo Berardenga e Filipovic di Siena.

Note: parziali 3-25, 20-40, 29-54.

PRATO - Il Green Le Mura Spring conquista la quarta vittoria consecutiva. Inizio travolgente delle biancorosse che, al "Palatoscanini" di Prato, prova a mettere subito sul binario giusto il match, chiudendo il primo quarto sul 3-25. Nel secondo quarto regna più equilibrio, con le pratesi che cercano di forzare la difesa avversaria, mettendo a segno ben 15 tiri liberi e chiudendo sul 20-40.

Al rientro sul parquet le padrone di casa tentano di ricucire, con Sautariello e Trucioni, ma le ragazze di Ferretti rispondono subito con Capodagli e Cerkaska. Un tempino, il terzo, che si gioca punto a punto, con le lucchesi che allungano nel finale fino al 29-54. Nell’ultimo quarto si gioca con ampie rotazioni dalle panchine e Le Mura tiene bene il vantaggio e controlla il match.

"Sono molto contento della prestazione delle ragazze – ha commentato coach Ferretti – . Sono partite subito con il piglio giusto come avevo chiesto loro, contro una squadra che ha avuto difficoltà, ma che darà del filo da torcere a molte".

Il Green Le Mura Spring tornerà di nuovo sul parquet il 9 novembre (ore 18), ancora in trasferta, questa volta a Terni, contro Pink Basket. Rinviata la gara di domenica per la sesta giornata di campionato, al "Palatagliate", contro il Cmb Valdarno, per la concomitanza con i Comics: sarà recuperata il 12 novembre.

Alessia Lombardi