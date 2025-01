Basket b femminile. Puianello doma il Peperoncino

PEPERONCINO

59

PUIANELLO

74

PEPERONCINO: Cavicchioli, Ragazzini 7, Secchiaroli, Bardasi 2, Rosato 2, Bernardini 6, Mandini 7, Mannucci Pacini 2, Venturi 6, Ferrari 2, Grandini 20, Ampollini 5. All. Annunziata.

CHEMCO PUIANELLO: Olajide 22, Bevolo 7, Luppi, Dettori 17, Dzinic 7, Raiola 8, Cherubini, Gatti n.e., Graffagnino, Boiardi 2, Ivaniuk 11. All. Giroldi.

Parziali: 10-21, 26-38, 45-54.

Puianello (26) inizia bene il ritorno, conquistando i due punti sul parquet bolognese del Peperoncino (6). Nonostante le assenze di Manzini, in tribuna per uno strappo muscolare, e Gatti, in panchina solo per onor di firma, le gialloblù sono state brave a condurre dall’inizio alla fine ma non hanno avuto vita facile, complice qualche disattenzione difensiva. MVP del match, Isabella Olajide, autrice di 22 punti in 23 minuti con 6/9 da due e un 10/10 ai liberi e 8 rimbalzi.