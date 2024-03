Basket B Interregionale: alle 20,30 sul parquet di San Bonifacio. Francesconi: "L’Olimpia Castello avrà bisogno di testa e cuore»

Riposta in cassaforte l’amarezza per l’esordio casalingo della seconda fase di Interregionale, con la sconfitta contro l’ex parigrado Montebelluna, oggi prima in classifica, è tutto pronto in casa della Vifermeca Olimpia Castello per la prima trasferta della fase play-in Silver: stasera alle ore 20,30 i nerazzurri saranno di scena nel veronese, sulle doghe di San Bonifacio.

A raccontare lo stato dell’arte castellano è il gm Danilo Francesconi, considerato uno degli artefici dei grandi risultati ottenuti quest’anno dal club di viale Terme.

Francesconi, ci presenta la gara?

"Giochiamo a San Bonifacio una sfida importante per cercare di rimanere al vertice della classifica. Sarà una sfida stimolante contro una squadra al nostro livello, come lo era anche Montebelluna, per capire se siamo tornati a essere quella squadra che ha fatto un finale di stagione regolare strepitoso. E che in alcuni tratti della sfida contro Montebelluna si è rivista".

Cos’è mancato nella prima casalinga?

"Le assenza hanno pesato, se da un lato Salsini e Zanetti non saranno più con noi, dall’altro il recupero di Adeola, che ha finito di scontare la squalifica, potrà darci una spinta maggiore". Avete scelto di non intervenire sul mercato.

"Potevamo farlo prima della sua chiusura, ma siamo contenti di avere aggregato in prima squadra un giovane come Garuti, che riteniamo una grande prospettiva per il futuro: è un 208 centimetri ancora acerbo, ma con infiniti spazi di miglioramento. E il coach è convinto di produrre risultati importanti con lui. A ogni modo le ragioni per cui non siamo intervenuti sono da ricercare nell’obiettivo che ci siamo dati quattro anni fa quando sono approdato all’Olimpia".

Investire sui giovani?

"Assolutamente ed è un traguardo che abbiamo ampiamente raggiunto e che vogliamo implementare anche alla luce della proficua collaborazione con l’Asd Pallacanestro Cspt. A questo aggiungiamo il fatto che vogliamo chiudere i bilanci in pareggio, come fa quattro anni a questa parte".

La programmazione è stato il vostro forte.

"Abbiamo dimostrato che come sempre avviene nello sport, vedi la grande stagione del Bologna Fc, i grandi budget non fanno sempre il risultato sportivo. Ma servono altre componenti". Lo dimostra il sesto posto in regular season.

"Per l’appunto. I grandi esperti di ranking a inizio stagione ci ponevano al penultimo posto della ipotetica classifica finale. Ma ora testa e cuore al match di questa sera".