Basket B Interregionale: alle 21 c’è la sfida contro i New Flying Balls. L’Olimpia Castello cade ancora. Non si può sbagliare con Ozzano

Terz’ultimo capitolo di regular season sulle doghe della B Interregionale e successo accarezzato per l’Olimpia Castello di coach Mauro Zappi, che alza bandiera bianca contro Recanati 74-77 (parziali 18-19; 34-38; 45-59) e si proietta con maggiore consapevolezza alle ultime due uscite della division E prima della seconda fase di campionato. Sulla strada dei nerazzurri arriveranno infatti l’atteso derby della via Emilia di questa sera alle 21 contro i New Flying Balls (in lotta per il secondo posto in solitaria) e la chiusura casalinga domenicale contro Porto Recanati, antipasto della fase playout. Tengono testa 20’ Simone Conti e compagni, che forti di una difesa grintosa riescono a contenere l’iniziativa marchigiana, tanto da arrivare alla pausa lunga a -4.

Tuttavia Urbutis e Semprini Cesari salgono in cattedra e la terza frazione sembra presagire una debacle, ma l’Olimpia è brava a stringere le maglie e rimettersi in carreggiata. Questo non basta in termini di risultato, ma la strada sembra quella giusta.

Gare division E: Loreto Pesaro-Attila Porto Recanati 75-61, New Flying Balls-Vigor Matelica 73-69, Valdiceppo-Teramo a Spicchi 99-65, Virtus Civitanova-Roseto 2020 61-62, Senigallia-Bramante Pesaro 57-65 e Olimpia Castello-Recanati 74-77.

La classifica: Vigor Matelica 28; Loreto Pesaro, Recanati e New Flying Balls 26; Attila Porto Recanati 24; Bramante Pesaro 22; Roseto 2020 18; Senigallia e Valdiceppo 16; Teramo a Spicchi e Virtus Civitanova 14; Olimpia Castello 10.

Giacomo Gelati