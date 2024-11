Basket B Interregionale. Ceccarelli: "Loreto, una leader». Lanci: "Bramante con super Ferri»

L’Italservice Loreto contro Teramo ha conseguito la sesta vittoria consecutiva. Con un altro successo quindi si chiude il girone di andata dei gialloblu. "Quello di Teramo è un risultato quasi bugiardo, nonostante abbiamo vinto per 61 a 78, la squadra di casa è stata un osso duro – queste le parole di coach Gabriele Ceccarelli –, a metà tempo eravamo sotto, abbiamo subìto troppi canestri. Poi nella seconda parte del match abbiamo iniziato a stringere le maglie difensive, aperto la loro scatola e fatto anche un ottimo lavoro offensivo. Dal parziale finale significa che abbiamo fatto anche un buon lavoro fisico, quindi ci tengo a ringraziare il preparatore atletico e lo staff medico che hanno rimesso in piedi gli atleti acciaccati che non sono pochi. Chiudiamo il girone di andata al primo posto, siamo contenti, perché per come abbiamo iniziato è stata una rincorsa, ora non dobbiamo fermarci. Ci aspettano due delicate trasferte, la prima domenica prossima a Recanati". Vince anche il Bramante in casa con Valdiceppo, quinta vittoria di campionato e arrivando al giro di boa a quota 10 punti. Con il Valdiceppo i ragazzi di coach Massimiliano Nicolini hanno dominato per 82 a 65: "Serviva la vittoria e vittoria è stata – commenta il dirigente Fabio Lanci –, grande prova del nostro capitano Ferri autore di 19 punti e tanta leadership. Anche il resto della truppa ha dato un buon segnale dopo il passaggio a vuoto del derby col Loreto. Ora in settimana si lavoro sodo in vista del girone di ritorno che sabato prossimo, 30 novembre, porterà a Pesaro al PalaMegabox l’Olimpia Castello". Dopo il Valdiceppo altra gara davanti al pubblico amico per il Bramante. Il fattore campo potrebbe essere importante per continuare a macinare punti.

b. t.