Basket B Interregionale. Ceccarelli promuove Loreto: "Bella reazione». Ferri (Bramante): "Rotto il ghiaccio»

Prima vittoria stagionale per le pesaresi nella seconda giornata di B Interregionale: L’Italservice Loreto con Civitanova, il Bramante con Matelica. "Dovevamo dimenticare la sconfitta della prima giornata contro Recanati e ci siamo riusciti – così il tecnico del Loreto Gabriele Ceccarelli –, contro Civitanova, di nuovo in casa, siamo riusciti ad andare via fin dal primo tempo. Poi alcune nostre distrazioni hanno permesso agli ospiti di rientrare, ma noi siamo stati bravi a trovare delle soluzioni intelligenti. Ancora ci manca la continuità, ma è normale, siamo alla seconda partita, la squadra è nuova, l’allenatore è nuovo". Un successo che è stato conquistato in difesa: "Abbiamo vinto questo incontro in difesa – conferma – ma ora non c’è tempo di riposarci, domani si torna in campo per il turno infrasettimanale. Alle 21 andiamo ad Ozzano che nell’ultimo turno ha battuto Senigallia. La nostra prossima avversaria ha giocatori ex serie A2, noi ci proviamo, sarà la nostra prima trasferta, vogliamo vincere, ma il percorso ancora è lungo".

Felice del successo con Matelica capitan Michele Ferri del Bramante dice: "Abbiamo finalmente rotto il ghiaccio, venivamo dalla sconfitta con Castello dove non avevamo giocato al meglio. Il successo con Matelica è importante dato che è una squadra tosta e candidata al salto di categoria, anche se è arrivata a Pesaro non al completo. Questa prestazione ci dà morale. Domani si torna in campo saremo a Recanati alle 21 sarà una battaglia, dobbiamo arrivare concentrati".

b. t.