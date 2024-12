Baskérs Forlimpopoli: sfida decisiva contro Urbania per mantenere l'imbattibilità

La vittoria dello scorso weekend nel big match contro gli Angels Santarcangelo ha consegnato ai Baskérs Forlimpopoli la vetta solitaria della classifica, grazie a un ruolino di marcia perfetto, fatto di undici successi in altrettante gare. Ritmo che va confermato già domenica contro un’altra grande avversaria: per concludere l’annata nel migliore dei modi, i ragazzi di coach Alessandro Tumidei dovranno provare a sbancare il parquet di Urbania, la terza forza del campionato, attualmente appaiata a Santarcangelo e a -2 dai Baskérs. Insomma, Forlimpopoli imbattuta se la vede con chi ha perso solo una volta fin qui (nel derby marchigiano contro Fossombrone), per di più in trasferta.

Terza miglior difesa del torneo, Urbania è reduce da sei successi consecutivi: un ostacolo molto duro, che non andrà sottovalutato per completare un 2024 praticamente perfetto, finora macchiato solo dalla sconfitta in gara3 nella sorprendente finale playoff conquistata nella passata stagione. Un anno di grande crescita, che ha portato Forlimpopoli ad essere oggi la principale candidata al salto di categoria. La strada è ancora lunghissima: chi vincerà i playoff dovrà ancora affrontare uno spareggio promozione. La formula è la stessa che per anni ha avuto la serie B, anche nel 2016, quando si impose l’Unieuro: un concentramento in campo neutro di quattro squadre che si contenderanno a giugno le tre promozioni in palio.

Prima, però, c’è da completare il lavoro e riscrivere un nuovo capitolo della storia: chiudendo imbattuta questa prima parte del campionato, la società migliorerebbe il risultato della stagione 2019/20 quando i Baskérs di coach Alessio Agnoletti conquistarono la Coppa Marchetti e dominarono la serie D, ma persero una gara prima di Natale. A dire il vero, c’è un altro precedente di imbattibilità prenatalizia: era la stagione 2014/15, nel campionato di Prima Divisione, quando il presidente Cristhofer Gardelli era la guardia titolare e il miglior marcatore della squadra che chiuse senza sconfitte la prima parte di stagione. Ma da quel giorno molta strada è stata fatta: domenica si potrà provare a scrivere una nuova pagina della storia della pallacanestro di Forlimpopoli.