Basket B Interregionale: domenica alle 18, al PalaFerrari, contro i Tigers Romagna. Ramini: "L’Olimpia Castello è carica. Ora vogliamo cavalcare l’onda»

Due vittorie consecutive che fanno rumore, settimo posto in coabitazione con Piadena e Bologna 2016 e in casa della Vifermeca Olimpia Castello l’entusiasmo è alle stelle, specie in vista della trasferta che domenica alle 18 vedrà i nerazzurri impegnati al PalaFerrari contro i Tigers Romagna. A raccontare lo stato dell’arte castellano è il presidente Massimo Ramini.

"Dopo le due vittorie contro Bologna e Ferrara c’è davvero un sacco di entusiasmo perché è chiaro a tutti che abbiamo fatto due imprese contro due squadre che non erano certamente nella nostra lista della spesa. Questo aumenta il nostro slancio, ma con tutta la consapevolezza del caso. Siamo tutti felici a partire dallo staff, passando dalla dirigenza e arrivando alla squadra. Siamo in un buon momento e vogliamo cavalcare l’onda". In vista del derby emiliano però coach ‘Lupo’ Giordani sta cercando se saranno in campo due pezzi da novanta. "Diciamo che abbiamo un paio di problemi fisici con Emmanuel Adeola e Omar Dieng e stiamo capendo se riusciranno a essere della partita. Non è niente di particolare ma li stiamo attenzionando per preservare la nostra posizione in classifica: faremo le nostre scelte a ridosso del match".

Altre gare: Social Milano-Cernusco (domani alle 18), Bologna 2016-Nerviano (domani alle 18,30), Sansebasket Cremona-Fulgor e Piadena-Pizzighettone (domani alle 21), Ferrara-Sangiorgese (domenica alle 18).

Classifica: Sangiorgese 30; Fulgor Fidenza 28; Sansebasket Cremona e Pizzighettone 24; Ferrara 20; Piadena, Olimpia Castello e Bologna 2016 18; Social Milano 16; Nerviano 14; Tigers Romagna 10; Cernusco 8.

Giacomo Gelati