Basket B Interregionale. L’Attila torna a mani vuote, partita sempre in pugno della Bramante Pesaro

Bramante Pesaro

83

Attila Porto Recanati

54

BRAMANTE : Crescenzi 2, Ricci 12, Sgarzini 10, Ferretti, Ferri 11, Nicolini E. 2, Centis 6, Rinaldi 12, Stefani 23, Panzieri 5, Lanci. All. Nicolini M.

ATTILA PORTO RECANATI: Mancini 10, Buffarini, Gamazo 21, Rapini, Cingolani 2, Caverni, Redolf ne, Cicconi Massi 11, Falaschini, Montanari 5, Ciribeni 5, Sichetti ne. All. Scalabroni.

Parziali: 23-11, 22-13, 27-10, 11-20.

Progressivi: 23-11, 45-24, 72-34, 83-54.

Usciti per 5 falli: Mancini, Caverni e Montanari (Porto Recanati) .

Non c’è storia: il Bramante batte nettamente l’Attila Porto Recanati che trova molte difficoltà in attacco per merito di una difesa arcigna. Dopo la sconfitta nel turno infrasettimanale con Recanati, ieri i pesaresi si sono subito riscattati con una partita sempre saldamente nelle sue mani. L’avvio è nettamente di marca locale e per gli ospiti la strada appare subito in salita. Nel primo quarto la Bramante è già lontano (23-11). La situazione non cambia neppure nei successivi dieci minuti (parziale di 22-13). Il primo tempo si chiude con Pesaro avanti di 21 punti. La forbice aumenta nella ripresa con la Bramante che piazza un gap di 27 a 10. Nell’ultima frazione c’è un sussulto degli ospiti, ma ormai è troppo tardi.

I padroni di casa approcciano la partita in maniera aggressiva, soprattutto in attacco che permette di chiudere già il primo quarto a +12 continuando ad essere concentrati fino al +21 dell’intervallo.

b. t.