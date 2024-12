Basket B Interregionale. Loreto, oggi big-match con Ozzano. In ballo la testa della classifica

Big match al PalaMegabox di Pesaro. L’Italservice Loreto riceve questa sera la visita della New Flying Balls Ozzano con palla a due prevista alle 20,30. I ragazzi guidati da coach Gabriele Ceccarelli hanno rialzato la testa, tornando al successo nell’ultimo appuntamento vissuto a Civitanova Marche. La classifica attualmente vede in testa Italservice, Matelica, Recanati e, appunto, Ozzano. Tutte registrano 18 punti dopo 13 giornate di campionato. È bagarre vera in testa, dunque non è ammesso rallentare. Oltretutto, questo è solo il primo impegno settimanale dell’Italservice Loreto al PalaMegabox. Domenica, infatti, i gialloblu ospiteranno il Val di Ceppo, sempre alle ore 20.30. Sono giorni intensi, quindi, per Tognacci (foto) e compagni. Ma la testa è rivolta esclusivamente a oggi, c’è un big match da onorare, da prendere con le pinze e, possibilmente, da vincere.

b.t.