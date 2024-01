Basket B Interregionale. Olimpia Castello, il ko fa male due volte

NERVIANO

84

OLIMPIA CASTELLO

69

NERVIANO: Genovese ne, Peri 17, Ceppi 21, Barbieri 5, Crusca 2, Tannoia 10, Filippi 8, Segala 9, Goretti 10, Bigarella 2, Nebuloni, Brambilla ne. All. Barbarossa.

OLIMPIA CASTELLO: Masrè 8, Costantini 10, Castellari ne, Ferdeghini 5, Grotti, Gianninoni 6, Salsini 6, Dieng 14, Adeola 14, Galletti, Zanetti, Zhytaryuk 6. All. Giordani.

Arbitri: Spinelli e D’Amico.

Note: parziali 20-8; 38-32; 62-53.

Battuta d’arresto rumorosa in Interregionale per l’Olimpia Castello di coach ‘Lupo’ Giordani, che nella sfida-salvezza sul campo di Nerviano vanifica il +6 dell’andata e perde lo scontro diretto 84-69 che consegna ai milanesi il beneficio della classifica avulsa: così facendo per i nerazzurri è una caduta dal settimo al decimo posto. Gara praticamente a senso unico quella andata in scena domenica con padroni di casa più costanti e mentalizzati e con gli ospiti, più slegati delle ultime uscite, sempre all’inseguimento.