Basket B Interregionale. Pallotti: "Virtus, le partite di gennaio decisive per il futuro»

"A Senigallia abbiamo offerto una prestazione discreta sul piano difensivo". È quanto dice Marco Pallotti, gm della Virtus Civitanova tornata a mani vuote dalla trasferta a Senigallia nel match del campionato di serie B Interregionale. "Non è stata – aggiunge – una bella gara. Siamo partiti male tanto da avere segnato 7 punti nel primo quarto, poi siamo stati bravi a recuperare e a rimanere sempre in partita. La gara si è conclusa quando a un minuto alla fine Landoni ha fatto 3 punti con una bomba". Sul piano difensivo la Virtus ha fornito un’altra bella prova, ma ultimamente la squadra fa registrare una media di 60 punti a gara. "In questa fase l’attacco è un po’ farraginoso". L’obiettivo è chiudere la regular season tra i primi otto in modo da evitare le ultime quattro posizioni per non correre rischi. "Gennaio – anticipa Pallotti – sarà un mese chiave, adesso dobbiamo fare valere il fattore campo considerando che giocheremo in casa cinque gare su otto". Il fatto è che il campionato è molto equilibrato. "È così, e poi mettiamoci che nel girone ci sono 12 società e in un torneo così corto basta sbagliare una partita per correre qualche rischio". Magari si potrebbe potenziare il reparto offensivo. "Finora – conclude Pallotti – la squadra ha dimostrato di potersela giocare con chiunque, tranne in due gare quando abbiamo sbagliato l’approccio. Penso che sia tutta una questione di testa, di condizione". Ieri è stato dato il rompete le righe per le festività natalizie, si riprenderà mercoledì e poi gli allenamenti proseguiranno fino a sabato, magari nel frattempo si sosterrà un’amichevole per mantenere il ritmo partita considerando che il 7 gennaio si andrà in campo e la Virtus è attesa dal derby interno con la Junior Attila.