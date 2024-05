Basket B Interregionale Play-off. Use a Quarrata per allungare la serie: "Ci giocheremo la partita come sempre»

Nessun margine di errore. Per riportare la serie al Pala Sammontana di Empoli, dove è in programma l’eventuale ’bella’ di sabato prossimo alle 21, oggi a Quarrata (palla a due alle 18) l’Use Computer Gross può solo vincere. Si riparte infatti dal successo dei pistoiesi, vera ’bestia nera’ quest’anno per la squadra di coach Valentino, di gara-1. "Quarrata si è confermata squadra per noi ostica – spiega il tecnico biancorosso –, sabato scorso è stata una partita equilibrata come ci aspettavamo e come è normale che sia in una gara uno nella quale c’è sempre tensione. Alla fine sono stati determinanti i loro rimbalzi in attacco, il nostro uno su cinque finale ai liberi ed i tiri piedi per terra che siamo stati bravi a costruire, ma non a finalizzare".

"Adesso andiamo a giocarci gara due, consapevoli che i primi due match possono anche non assomigliarsi per niente – conclude Valentino –. Abbiamo studiato la prima partita per fare i necessari accorgimenti e cercheremo di fare meglio per riportare la serie a Empoli. Il messaggio a tutti è questo: andiamo come sempre a giocarci al massimo la partita dando tutto il possibile per allungare la serie. Sappiamo di avere la possibilità di farlo e siamo decisi a riuscirci".