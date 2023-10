Basket b interregionale: secondo ko di fila. Salsini e Zhytaryuk sono super, ma non bastano. L’Olimpia cade al PalaFerrari contro Fidenza

OLIMPIA CASTELLO

70

FULGOR FIDENZA

83

OLIMPIA CASTELLO: Masrè 5, Costantini 4, Castellari ne, Grotti 5, Gianninoni 4, Salsini 23, Sandrini ne, Adeola 6, Galletti 4, Zanetti 2, Torri ne, Zhytaryuk 17. All. Giordani.

FULGOR: Galli 4, Cortese 3, Restelli 10, Ramponi, Scattolin 8, Beltadze ne, Valdo 18, Mane, Bellini 20, Pezzani 5, Doumbia 2, Markovic 13. All. Bizzozi.

Arbitri: Sabatino e Zaniboni.

Note: parziali 24-21; 41-43; 55-62.

Secondo ko consecutivo per la Vifermeca Olimpia Castello di coach Giordani, che spegne i fari del PalaFerrari con un po’ di amarezza per aver dato battaglia a una delle corazzate della B Interregionale, ma senza riuscire a resistere all’onda d’urto del terzo quarto, quando gli ospiti scappano con un severo 4-17. Tra le fila castellane gara sublime per un ormai definitivamente ritrovato Federico Salsini, oltre ai punti e la prestanza del solito ‘Slava’ Zhytaryuk. La strada è quella giusta per l’Olimpia, che al di là della posizione in classifica, sta ben interpretando un campionato difficile dove non era scontato che si ambientasse immediatamente.

La classifica: Sangiorgese 8; Piadena e Fulgor Fidenza 6; Pizzighettone, Sansebasket Cremona, Ferrara, Bologna 2016 e Nerviano 4; Cernusco, Social, Olimpia e Tigers 2.