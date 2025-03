Basket B Interregionale: successo in rimonta contro Roma. Ozzano può festeggiare. Nel mirino i playoff

NEW FLYING BALLS 61STELLA EBK ROMA 59

NEW FLYING BALLS: Myers 3, Torreggiani 2, Zani ne, Ranitovic 4, Domenichelli 2, Ranuzzi 10, Tibs 4, Cortese 9, Balducci 7, Piazza 18, Baggi 2. All. Lolli.STELLA EBK ROMA: Forconi 4, Agbara ne, Quarone 5, Fanti 7, Nikolic 12, Curbelo ne, Doumbia 10, Lumena 5, Diomede 8, Pillastrini 8. All. Finelli.Arbitri: Boudrika e Pompei.Note: parziali 9-17; 28-31; 47-48.

Ancora una soirée encomiabile per i New Flying Balls di coach Matteo Lolli che nel recupero della quarta giornata dei play-in Gold di Interregionale superano l’arcigna Stella Ebk Roma riponendo in cassaforte la quinta vittoria consecutiva.

Un risultato determinante per continuare la corsa playoff che, con ancora 10 punti in palio e con gli ozzanesi settimi, può ancora regalare tante sorprese: domani alle 21 arriva la Carver Cinecittà per l’ultima delle gare casalinghe dei biancorossi, prima del tour de force di aprile con le ultime 4 gare tutte in trasferta. Contro i capitolini di coach Finelli sono le difese a prevalere sugli attacchi, con Ozzano che mette la testa avanti al 7’ prima del controparziale che in un amen dà a Roma il +8 alla prima sirena.

I ‘palloni volanti’ faticano a trovare la via del canestro (50 percento da due e 2/16 da tre), ma sono bravi a non concedere spazio agli avversari, guidati dal solo Pillastrini in questa fase del match: senza guizzi da ambo le parti si va a riposo sul 28-31. La musica di fatto non cambia e si segna col contagocce per tutto il terzo periodo, finché grazie a Piazza Ozzano torna a impattare il match prima di chiudere la frazione sul -1. Baggi+Ranitovic prima e Cortese+Piazza dopo: i padroni di casa rimettono la testa avanti ma non riescono a dare la spallata decisiva. Dall’altra parte Fanti accorcia dalla lunetta dando a Ozzano il pallone del possibile ko: tripla di Piazza (32 di valutazione) e vittoria virtualmente in pugno. Questo perché negli ultimi 30“ Nikolic fallisce il sorpasso, Myers in contropiede viene stoppato da Forconi e Lumena fallisce il cesto dell’overtime. Ora sulla strada biancorossa poche ore di riposo in vista dell’ultimo capitolo di marzo sulle doghe del Pala Arti Grafiche Reggiani.

E una vittoria darebbe grande sprint per garantirsi un posto fra le prime 8 del girone.

Classifica Conference Centro: Vigor Matelica 24; Loreto Pesaro 22; Carver Cinecittà 20; Recanati, Bramante Pesaro, Porto Recanati e New Flying Balls 18; Stella Ebk Roma 16; Esperia Cagliari 14; Amatori Pescara, L’Aquila e Stella Azzurra Viterbo 12.

Giacomo Gelati