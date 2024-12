Basket, B Interregionale. Svethia Recanati a mani vuote contro la Bramante

A Pesaro la Svethia Recanati ha conosciuto la quinta sconfitta stagionale nel turno infrasettimanale della serie B di basket interregionale. Ha vinto la Bramante 74-69 (17-20, 39-36, 55-55) che si è fatta trovare più lucida nel finale della partita. Nelle ultime battute del terzo parziale i recanatesi sono avanti (50-55) quando in un attimo i locali hanno pareggiato i conti. Nell’ultimo parziale si è andati avanti punto a punto fino al minibreak a metà quarto (65-59) e controllando poi la gara nelle fasi rimanenti. "Bramante Pesaro – ha commentato coach Luca Di Chiara – ha disputato una buona partita meritando la vittoria dopo avere sfruttato tutte le sue caratteristiche. Noi, al contrario, avevamo bisogno di controllare la partita in maniera diversa, troppi errori, troppi passi falsi per pensare di vincerla". Adesso c’è da voltare subito pagina, domenica a Recanati sarà ospite Senigallia. La Svethia Recanati ha schierato a Pesaro: Marcone ne, Gurini 1, Clementoni 5, Andreani 8, Fontana 5, Semprini Cesari 4, Zomero 6, Sabbatini 3, Urbutis 12, Pozzetti 15, Crucianelli ne, Magrini 10.