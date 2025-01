Basket B Interregionale. Virtus Civitanova battuta a Pesaro dalla Bramante

Bramante Pesaro 73

Virtus Civitanova 59

BRAMANTE: Crescenzi 7, Ricci 9, Sgarzini 9, Ferretti, Ferri, Nicolini E. 14, Centis 5, Rinaldi 14, Stefani 7, Panzieri 8, Lanci. All. Nicolini M.

CIVITANOVA: Santi 6, Montevidoni, Buccolini ne, Pavicevic 2, Liberati 17, De Florio 7, Odigie 11, Kiss 6, Kaba 8, Zilli 2, Luciani ne. All. Domizioli.

Arbitri: Resca e Romanello.

Parziali: 14-14, 37-31, 57-48, 73-59. Usciti per 5 falli: nessuno.

Il Bramante Pesaro si aggiudica con autorità il derby con la Virtus Civitanova. Le due formazioni rimangono in equilibrio per il primo quarto poi i biancoblù vengono fuori alla distanza. A scavare il gap è Enrico Nicolini che con un 4/4 nelle bombe (4/7 finale) crea la forbice. Nicolini al termine della sfida risulterà poi il migliore realizzatore con 14 punti. Si va all’intervallo lungo con capitan Ferri e soci con il muso avanti (37-31). Nella seconda parte di gara il Bramante controlla e punisce ogni errore della difesa avversaria conquistando una importantissima vittoria per consolidare il sesto posto in classifica.

b. t.