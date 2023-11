Basket B. La Virtus perde Bini per 2-3 settimane

Distrazione di 2° grado del bicipite femorale della coscia sinistra. È il responso per Alessandro Bini (foto), infortunatosi domenica scorsa, poco prima dell’intervallo della gara persa col Loreto Pesaro. La 28enne ala anconetana dovrà restare al palo per 2-3 settimane. È verosimile che, salvo contrattempi, coach Schiavi potrà tornare a impiegarlo nella prima giornata di ritorno, il 9 dicembre a Pescara contro la Bk. Per quanto riguarda Marco Vallasciani, dall’ecografia è emerso che dovrebbe trattarsi di una borsite. Nulla di serio, al punto che si ritiene di poterlo recuperare nel prossimo match al pari di Botteghi che sta accusando qualche linea di febbre. Dopodomani la Virtus giocherà sul campo dell’Amatori Pescara. Una partita delicata, dopo i tre ko di fila. Per collaudare al meglio gli aquilotti, è stato disputato un test con l’Attila Porto Recanati.