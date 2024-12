Basket - "B» maschile. Bcl supera S.Miniato e torna in testa alla classifica

Impresa del Bcl che supera San Miniato 80-64 e la raggiunge in vetta alla classifica, ma, di fatto, la supera, perché ribalta il -9 dell’andata. Parte bene Bcl: 10-7 al 5’; ma i pisani reagiscono: parziale di 10-0 per l’Etrusca che vola grazie ai canestri di Cravero. In avvio di secondo quarto la musica non cambia, 16-21 al 12’. Ma il vento cambia. Bcl riesce a difendere bene contro il miglior attacco del campionato e piazza un controbreak di 20-10 che ribalta il match: 36-31. Nella ripresa Trentin per il primo vantaggio in doppia cifra: 41-31. San Miniato è tenuta a 47 punti in 30’: 57-47. Ultimo quarto. Un gioco da tre di Simonetti fissa il massimo vantaggio, 50-47. Ancora lui (canestro più fallo), 66-54 al 35’. Poi Dubois sale in cattedra: 74-60 al 38’. Over.

Mas. Stef.