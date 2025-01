Basket - "B" maschile. Bcl, doppia sfida con Siena

A sei giornate dalla fine della prima fase, Bcl capolista affronta, oggi, alle ore 18, al "Palatagliate" (arbitri Nocchi di Vicopisano e Sposito di Livorno), la prima di due gare casalinghe contro formazioni senesi. Si comincia contro la Stosa Cucine Virtus Siena, mentre, domenica prossima, sempre a Lucca, ci sarà la blasonata Mens Sana.

La variabile da considerare, valida per tutti, però, è come potrà avere inciso la sosta natalizia. La formazione biancorossa vuole mantenere il primo posto, in coabitazione con Etrusca San Miniato (ma sono avanti i giocatori di coach Olivieri per la miglior differenza canestri nei confronti diretti). La Virtus, comunque, è un buon team, anche se è, attualmente, al nono posto, ma reduce da tre vittorie consecutive. Terzo miglior attacco per il team della città del Palio che dovrà affrontare la miglior difesa del campionato, quella lucchese.

La Virtus Siena è una squadra molto giovane che ha avuto un inizio di stagione non proprio ottimale, ma che, con il passare del tempo, si è fatta sempre più solida. Una scia che sembra essere legata al nuovo inserimento in squadra di Filippo Guerra, un play che ha portato molta sostanza alla squadra, un ragazzo con alle spalle moltissima esperienza, maturata nella sua lunga militanza in "B" nazionale.

Per il Bcl la vittoria serve a mantenere la vetta della classifica e, più che altro ed importantissimo, a mantenere alto il livello di attenzione e concentrazione per un campionato che, da qui in avanti, sarà sempre più impegnativo.

All’andata, tra l’altro, si verificò la svolta. Vinse la Virtus 88-77, ma, da quel momento in poi, Barsanti e compagni hanno vinto nove delle successive dieci gare. Unico ko, quello interno, a sorpresa, contro Cecina. La miglior sequenza positiva in queste due stagioni in serie "B" interregionale. A sei giornate dalla fine della regular season sono quattro le vittorie di vantaggio sul settimo posto, visto che le prime sei vanno avanti. Manca solo il conforto della matematica.

Contro la Virtus sempre ai box Barsanti, recupera Vignali. "La partita dopo le festività nasconde sempre molte insidie legate alla condizione fisica degli atleti – spiega coach Olivieri – . La Virtus si sta risollevando. Ha un roster costruito per stare nelle prime posizioni e, con l’arrivo di Guerra, è diventata una squadra quadrata. Difensivamente è molto cresciuta e, in attacco, riesce a far rendere al meglio i giocatori nei rispettivi ruoli. Sta risalendo la classifica e ha bisogno dei due punti. Dobbiamo essere memori degli errori dell’andata e giocare una partita solida e intensa".

