Lunghini, cento sorrisi. Il Bologna 2016 vola

Bologna 2016 85 Blu Bergamo 60 2016: Tinsley 12, Costantini 11, Gamberini 19, Bianchini ne, Faldini 2, Osellieri 10, Ugolini 11, Barbotti 12, Romanò 3, Guerri 5, Contini. All. Lunghini. BLU BERGAMO: Odiphiri 7, Simoncelli, Morelli 11, Ciocchetti, Dondea, Turel 13, Mazzoleni 7, Markovic 3, Leoni 10, Dembele 7, Renella, Nespoli 2. All. Albanesi. Arbitri: Cantarini e Orlandi. Note: parziali 30-19; 45-37; 72-49.

Sei uomini in doppia cifra, una gara clamorosa dall’arco dei 6,75 (17/29 e 59 percento) e se il buongiorno si vede dal mattino per il Bologna 2016 di coach Giovanni Lunghini (centesima panchina) potrebbe prospettarsi un rush finale da protagonista. Così alla prima uscita del 2025 i rossoblù ripongono in cassaforte i due punti contro Bergamo e conservano la terza piazza della division C: in linea per la conquista della griglia playoff. Tutto in controllo al PalaSavena per capitan Guerri e compagni, che sulle ali delle sue bocche da fuoco principali trova subito lo sprint offensivo e la cooperazione difensiva per mettere in difficoltà gli ospiti, che all’intervallo si portano a 8 punti di distanza. Ma è dopo il quarto d’ora di riposo che Bologna spinge definitivamente sull’acceleratore e, complici le ottime percentuali da tre, alla terza sirena scrive +23. Un gap facilmente amministrato nella passerella finale.

Le altre gare: Pizzighettone-Milano 79-65, Cremona-Iseo 77-84, Mantova-Nervianese 60-74, Gardonese-Sangiorgese 80-68, Cernusco-Basket 2000 77-73.

La classifica girone C: Iseo e Mantova 24; Gardonese, Bologna e Pizzighettone 22; Sangiorgese 20; Milano 16; Nervianese 14; Cernusco e Basket 2000 12; Bergamo 10; Cremona 6.

Giacomo Gelati