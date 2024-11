Basket - "B" maschile. Bcl-Quarrata: test-match

Terzo miglior attacco, quello lucchese, contro la terza miglior difesa, quella di Quarrata dell’"ex", coach Tonfoni. In più due squadre che sono appaiate in classifica, con quattro vittorie e tre sconfitte e che cercano di mantenere le prime posizioni della classifica. Bcl (senza Vignali) contro Quarrata, oggi, al "Palatagliate", alle ore 18 (arbitri Baldini di Firenze e Vozzella di Genova), si può riassumere così, con queste cifre.

I mobilieri rappresentano una buona squadra. In trasferta hanno vinto a Cecina, come Bcl, del resto. Dopo due sconfitte consecutive, i pistoiesi hanno innestato le marce alte e arrivano da due successi nelle ultime tre gare disputate. Quarrata ha una stazza importante, con giocatori di peso sotto canestro, una corazzata. Il Bcl potrebbe essere accomunato nella metafora ad un brigantino più leggero, ma anche più veloce.

Due team che interpretano ognuno a suo modo le partite, ma che, pur facendo strade diverse, sono, per ora, arrivate allo stesso risultato. Giocare in casa porta, indubbiamente, dei vantaggi, ma la squadra di coach Tonfoni nasconde dei pericoli. Tiberti, Regoli, Molteni, Antonini sono ottimi giocatori, capacissimi di trovare sempre il modo di estrarre un coniglio bianco dal cilindro e sorprenderti.

Sul come il Bcl possa difendersi da questi pericoli o come alzare barriere sulle quali far sbattere l’attacco avversario, è coach Olivieri a suggerirlo. "La partita di Siena ci ha dato una bella iniezione di fiducia e di carica. Ripetersi sarà arduo – spiega l’allenatore biancorosso – , ma altrettanto doveroso farlo contro Quarrata davanti al nostro amato pubblico. Li ritengo una delle migliori squadre allestite in estate. Facendo giocare da ala piccola Tiberti e aggiungendo Artioli e Angelucci nel reparto lunghi hanno incrementato la pericolosità, sia fuori che dentro l’arco. Il tutto confermando Regoli, Molteni, Antonini e Balducci.

"Sono – conclude il coach – veramente atletici e con tanti armi nel loro arsenale. Dovremo giocare duro e prevalere nella battaglia a rimbalzo, aspetto del gioco che e’ uno dei loro punti di forza. Purtroppo dovremo fare a meno di Vignali, ancora fermo ai box per un problema a un polpaccio".

Massimo Stefanini