Basket: "B" maschile. Bcl, salvezza in un Amen

BCL

80

AMEN SCUOLA BASKET

69

BASKETBALL CLUB LUCCA: Landucci 2, Burgalassi 13, Lippi 13, Barsanti 8, Simonetti 11, Tempestini 3, Del Debbio 10, Catelli, Brugioni, Pierini 4, Trentin 16, Rinaldi. All.: Olivieri.

AMEN SCUOLA BASKET AREZZO: Pelucchini 16, Zocca 6, Toia 15, Nica, Innacilli, Rossi 2, Jankovic 5, Semprini 13, Vagnuzzi 2, Giommetti 2, Terrosi 1, Provenzal 7. All.: Evangelisti.

Arbitri: Marinaro di Pisa e Parigi di Firenze.

Note: parziali 22-11, 36-24, 66-46.

LUCCA - Stavolta nessuna sorpresa. Bcl domina dall’inizio alla fine Arezzo (che nella passata stagione aveva beffato Bcl nei play-off sempre all’ultimo secondo) e conquista, intanto, la salvezza matematica in serie "B" interregionale. Ma rinfocola anche le speranze di accesso al quarto posto che dà diritto alla qualificazione ai play-off "In Gold" per la poule promozione, raggiungendo in classifica Quarrata a quota 24, con i mobilieri pistoiesi che, però, hanno il vantaggio della differenza canestri nel doppio confronto. Virtus Siena, Empoli e Cecina già ammesse, San Miniato a 26, Quarrata e Lucca a 24. Queste le prime posizioni di classifica.

Il match. I biancorossi partono forte: Arezzo sbanda e, nel secondo quarto, grazie alle triple di Tempestini e Barsanti, si arriva al massimo vantaggio, 30-13. Per un paio di azioni la truppa di coach Olivieri gioca, addirittura, in quattro, perché Barsanti rimane a terra; per fortuna, poi, si rialza. Più 12 all’intervallo lungo.

Nella ripresa stesso clichè. Una tripla di Burgalassi sigla il 49-33 al 25’ e, poi, quelle di Del Debbio: 58-35 al 27’ e 64-41 al 29’. Game over. Il parziale di 23-14 per Arezzo nel quarto periodo serve solo ad addolcire la sconfitta ospite. Sabato prossimo, per Bcl, trasferta a Serravalle.

Massimo Stefanini