Basket - "B" maschile. Bcl vince e spera ancora

BCL

95

CAMPUS

87

BASKETBALL CLUB LUCCA: Landucci, Burgalassi 6, Barbieri 3, Lenci, Lippi 11, Barsanti 3, Simoneti 25, Tempestini 7, Del Debbio 16, Brugioni, Pierini 2, Trentin 22. All.: Olivieri.

CAMPUS VARESE: Zhao 28, Kouassi 8, Bottelli 12, Tapparo, Scola 2, Golino 4, Bortoli 12, Carità 7, Capellaro 4, Mana 10. All.: Roncari.

Arbitri: Cirinei di Pisa e Barbarulo di Firenze.

Note: parziali 24-23, 54-41, 70-67.

LUCCA - Missione compiuta, ma con maggiore fatica, forse, di quanto ci si potesse attendere. Campus rimane in partita fino all’ultimo. Un parziale di 20-12 nell’ultimo quarto (che i biancorossi si aggiudicano per 25-20) chiude i giochi; ma è servita un tripla di Del Debbio a scrivere il game over, visto che i tiri da lontano di Zhao, avevano riportato sotto Varese, a -5 a pochi secondi dal termine.

Bcl ritorna, dunque, a vincere dopo tre ko consecutivi. Adesso la situazione è la seguente: Quarrata, che ha asfaltato Gallarate (+24), guida la classifica a quota 18; Spezia (che ha battuto Derthona) e Lucca, seguono a 14; Gallarate e Derthona 12, Arezzo e Borgomanero, ormai tagliate fuori, a 10. Rimangono due gare da giocare. Attenzione, però. Per Spezia saranno tre. Mercoledì 10 aprile, infatti, i liguri se la vedranno proprio contro il fanalino di coda Campus Varese che chiude la graduatoria a 4 punti e in questa seconda fase non ha mai vinto. Quindi Spezia potrebbe portarsi a 16, se vincerà in terra lombarda.

Mancano solo due partite al termine e per i play-off per la "B" nazionale, passano soltanto le prime due. Pure la differenza canestri non aiuta. Sabato prossimo, a Tortona, per la truppa di coach Olivieri servirà solo vincere e sperare nei risultati favorevoli. Ma ne riparleremo.

Della gara con Campus da sottolineare il notevole equilibrio, malgrado le triple di Tempestini, Lippi, Barbieri e poi Del Debbio scavino il solco nel secondo quarto e il + 13 per Barsanti (recuperato in extremis) e compagni sembri avere messo in ghiaccio il match. Invece la Roncari band, senza Blair, non molla mai e, con 26-16 di parziale, rimette tutto in discussione. Ricomincia una nuova gara, ma Bcl è bravo nel portarla a casa.

Massimo Stefanini