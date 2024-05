Basket Serie C. L’Apl spazza via la Wiz e vola ai quarti di finale

Sono sufficienti due partite alla Galvi Lissone per far un sol boccone della Wiz Legnano, superare di slancio gli ottavi di finale ai playoff di serie C e approdare ai quarti dove l’avversaria sarà MilanoTre. In gara-2 a Legnano la squadra di Mazzali ripete sostanzialmente l’andamento del match del PalaFarè nonostante l’assenza di Marinò. Appena si scalda Terreni (trentello per lui, in foto), supportato da Fiorito e Meregalli letali dalla lunga distanza, la Galvi nel secondo quarto prende il largo e va al riposo avanti di 11 lunghezze. Nel terzo quarto si mette in moto anche Tomba (19 alla fine) il cui canestro dai 6 e 75 vale il massimo vantaggio di 18 punti. Chiude i conti un’altra soluzione da oltre l’arco di Tomba che regala il 2-0 (79-61 il finale).

Ro.San.