Basket - "B" maschile interregionale. Bcl ko a Quarrata, occasione fallita

C. LEONARDO 96BCL 83

CONSORZIO LEONARDO QUARRATA: Angelucci 12, Artioli 6, Balducci 5, Molteni 10, Diks, Regoli 14, Antonini 20, Tiberti 29. All.: Tonfoni.BASKETBALL CLUB LUCCA: Landucci 7, Lippi 11, Dubois 13, Barsanti, Simonetti 15, Tempestini 2, Del Debbio 16, Vignali 5, Trentin 14. All.: Olivieri.Arbitri: Barbarulo di Firenze e Delliallisi di Livorno.Note: parziali 20-22, 47-36, 67-62.

QUARRATA - Cade in trasferta Bcl. Non accadeva dal 27 ottobre 2024. I pistoiesi ribaltano anche la differenza canestri dell’andata, ma, a tre giornate dalla fine della regular season, i biancorossi entreranno, comunque, nella prime sei per i play-off in "Gold". Manca solo la conferma matematica. Bisognerà verificare in quale posizione, visto che Empoli (avversario di domenica prossima), Costone Siena e la stessa Mens Sana (che ha vinto il derby stracittadino con la Virtus) non mollano.

Secondo ko consecutivo, dunque, per la truppa di coach Olivieri, dopo quello proprio con la Mens Sana che ha lasciato strascichi, come la squalifica di Pierini che è mancato al "Palamelo".

Pronti, via e i lucchesi scattano meglio dai blocchi di partenza. Non inganni, infatti, il punteggio finale, dilatatosi soltanto con una caterva di tiri liberi per la squadra allenata dall’"ex" Tonfoni e che, con questa vittoria, ritorna in lizza per il sesto posto. Vanno avanti Del Debbio e compagni. Molto presto in bonus, i lucchesi pagano un dazio onerosissimo agli avversari, protagonisti di diverse gite in lunetta. Molteni, Regoli e Antonini in avvio riescono a ricucire il vantaggio ospite.

Per il Bcl Dubois, prima chiude un gioco da tre e, poi, dai 6.75, mette altri tre punti che Quarrata prova a recuperare grazie a qualche giro in lunetta, fermandosi sul 20-22 di fine quarto. Si riparte con Del Debbio per altri tre punti, ma, questa volta, sono i padroni di casa a controllare l’andamento della partita: un paio di falli e una palla persa portano Quarrata a +4: 33/29. Per i padroni di casa Antonini e Ghilarducci mettono a segno due triple: 47-36 all’intervallo lungo.

All’inizio della ripresa i mobilieri sembrano scappare: 56-46. Del Debbio accorcia a meno sette ed è ancora lui che sfrutta un antisportivo per rosicchiare altri due punti; Antonini risponde da tre, ma Del Debbio non è da meno: 61-58. Quarrata si sta giocando l’ingresso nelle prime sei del campionato, uno stato d’animo che gli permettere di rispondere colpo su colpo.

L’ultimo quarto è aperto dalla rimonta Bcl che impatta sul 67-67; poi Dubois e, subito dopo, Trentin per il sorpasso: 70-72. Ancora Dubois da fuori che segna altri tre punti, ma i biancoblu replicano con Tiberti e Antonini: 76-75 al 36’ e 79-78 al 37’. Quarrata trova un canestro da sotto per il più tre; poi, in contropiede, sigla il più cinque e due liberi da tirare: 85-78 in un amen. I "liberi" certificano il punteggio finale.

Massimo Stefanini