Basket - "B" maschile. Note amare per Bcl

Bcl 62MENS SANA SIENA 74

BASKETBALL CLUB LUCCA: Landucci, Brugioni, Lippi 10, Dubois 13, Barsanti 3, Simonetti 7, Tempestini 2, Del Debbio 3, Vignali 9, Pierini, Candigliota, Trentin 15. All.: Olivieri.

NOTE DI SIENA MENS SANA: Tilli, Belli 10, Pannini 4, Ragusa 4, Marrucci 2, Pucci 21, Sabia 6, Prosperanti, Neri 2, Prosek 10, Tognazzi 14, Jokic 1. All.: Betti.

Arbitri: Posarelli di Grosseto e Simone di Genova.

Note: parziali 15-26, 25-41, 46-59.

LUCCA - Peccato. Bcl perde la testa della classifica, visto il successo di San Miniato su Empoli e deve rinviare la qualificazione anticipata alla seconda fase, poiché Quarrata, prossima avversaria (sabato prossimo, alle 21) ha superato Castelfiorentino.

Come noto, le prime sei si qualificano ai play-off "Gold". Adesso, a quattro giornate dalla fine della regular season, sono otto i punti di vantaggio per la Olivieri band, ma ci sono ancora diversi scontri diretti e, quindi, manca il sigillo matematico che ci sarà, ad esempio, vincendo in terra pistoiese.

Gara nervosa, nel finale soprattutto. La Mens Sana, sempre avanti, si porta sul + 11, sul 51-62 al 33’. Manca la lucidità nell’attacco biancorosso. Coach Olivieri reinserisce Del Debbio e Pierini. La difesa a zona lucchese viene punita dal solito Pucci; risponde Dubois. 53-64 al 35’. Bcl non trova canestri dalla lunga distanza; sbagliano Dubois e Tempestini, mentre la franchigia scudettata della città del Palio, la più antica d’Italia, ottiene tanti secondi tiri: 54-66 al 36’. Barsanti, che ha recuperato da un acciacco muscolare, rientra sul parquet per provare a dare una mano ai suoi.

Il capitano trova subito due liberi, ma, sull’altro fronte, la percentuale in attacco è migliore: 55-68 e fallo in attacco di Pierini. La gara diventa una specie di ciapanò, il gioco di carte in cui si vince facendo il minor punteggio: non si segna più, tiri da tre diventati un miraggio per i padroni di casa. A 78 secondi dal termine si scatena un parapiglia, si sfiora la rissa. Gioco interrotto per diversi minuti. Espulsi Pierini, Belli e Proseck. Ma, ormai, la sconfitta è realtà. La Mens Sana si avvicina ai play-off, piazzandosi nelle prime sei. Sabato prossimo, per Bcl, sfida in trasferta a Quarrata.

Massimo Stefanini